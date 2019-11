‘Picon for Life’ en ‘De Heetste Bingo’ in Muziekcentrum Dranouter Christophe Maertens

20 november 2019

Heuvelland Ook Dranouter doet mee aan De Warmste Week met twee acties: 'Picon for Life' en 'De Heetste Bingo'.

Vzw Muziekcentrum Dranouter (het Muziekcentrum en Eetcafe ’t Folk) en de vzw Dranoeter (de festivalwerking) slaan de handen in elkaar voor twee acties in het kader van De Warmste Week. “Momenteel kun je in Eetcafé ’t Folk ‘Picon for Life’ meepikken”, zegt directeur Bavo Vanden Broeck. “Per verkochte picon gaat er twee euro naar De Muziekbank. De huisgemaakte picon van Marleen is gekend in de omgeving, dus de mensen hebben nu een extra stimulans om haar lekkere picon te komen drinken.”

‘De Heetste Bingo’

De tweede actie is ‘De Heetste Bingo’ op zondag 8 december. “De presentatie is in handen van Lode en Ridge van Feestcomiteit Dikkebusstraat, of Johan Feys en Wouter Seynhaeve van Kartje Kilo. Vorig jaar organiseerden we samen met Kartje Kilo de ‘Niet zo serieuze muziekquiz for life’. Die was toen razendsnel volzet, dus moesten we dit jaar weer iets doen. De inschrijvingen voor de bingo lopen vlot binnen.” De inkom voor de bingo is gratis, maar de organisatoren vragen wel een plaatsje te reserveren via info@festivaldranouter.be.