‘Picknicken op de berg’ in Heuvelland Christophe Maertens

23 juli 2020

10u09 0 Heuvelland De gemeente Heuvelland organiseert deze zomer heel wat extra initiatieven om het gemis aan activiteiten door de coronacrisis wat op te vangen. Een daarvan is ‘picknicken op de berg’.

“Wat is er meer Heuvellands dan een gezellige picknick met familie en vrienden”, aldus de gemeente Heuvelland. “Op het provinciedomein voorzien we op enkele unieke locaties picknickruimte met randanimatie zoals workshops, een kwis, optredens en voorstellingen.” Het gemeentebestuur krijgt de hulp van de Provincie West-Vlaanderen, Regionaal Landschap Westhoek en het Muziekcentrum Dranouter om deze zomer enkele ‘te koesteren Heuvellandse ervaringen’ op te zetten.

Donderdag 30 juli, vrijdag 31 juli en zondag 1 augustus aankomst tussen 11.30 uur en 12.30 uur aan de voorziene locaties. De kostprijs is 15 euro voor een volwassene en 10 euro voor wie jonger is dan 10 jaar. Deelnemers brengen zelf hun picknickdeken, -benodigdheden en zonnecrème mee. Wegens de coronamaatregelen is het aantal personen per locatie beperkt, snel inschrijven dus! Inschrijven kan via webshopheuvellandtoerisme.recreatex.be. Gelieve bij de reservatie te onthouden welke locatie u geselecteerd heeft. Dit staat niet op de tickets. Meer info, ook over de verschillende locaties, te vinden via www.toerismeheuvelland.be/nl/picknicken-op-de-berg-4