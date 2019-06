‘Langste paard ter wereld’ vind je in Heuvelland Redactie

22 juni 2019



Toen onze fotograaf op weg was naar de verste uithoeken van het mooie Heuvelland voor een reportage over de Mobiscore (een score naargelang de bereikbaarheid van voorzieningen te voet of met de fiets), moest hij even halt houden bij een afgelegen kapelletje in Westouter om zijn ogen uit te wrijven. Want wat hij daar spotte, tartte alle verbeelding. Het wellicht langste paard ooit poseerde gewillig voor de camera, en dat leverde dit leuke beeld op.