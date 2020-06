Heuvelland geeft rusthuispersoneel geen eenmalige premie, maar wel loonsverhoging

Christophe Maertens

30 juni 2020

06u55 1 Heuvelland De gemeente Heuvelland geeft haar rusthuispersoneel geen eenmalige bonus van driehonderd euro, maar wel een loonsverhoging in de vorm van een tweede pensioenpijler. “In totaal gaat het om zestigduizend euro voor ons rusthuis, wat neerkomt op gemiddeld duizend euro per voltijds medewerker.”

Er is heel wat te doen rond de eenmalige bonus van driehonderd euro die zorgpersoneel in ziekenhuizen krijgt en personeel in rusthuizen niet. Het bestuur van Heuvelland gaat daarom een stap verder. “Eerder dit voorjaar werd een sociaal akkoord gesloten op Vlaams niveau waarbij de lonen voor de komende jaren vastgelegd werden”, zegt burgemeester Marc Lewyllie (Gemeentebelangen). “We kozen ervoor het systeem zo eenvoudig mogelijk te houden en voor ieder personeelslid dezelfde voorwaarden aan te bieden. Dat was nu nog niet het geval, zeker niet voor het personeel dat in het rusthuis werkt. De coronacrisis heeft duidelijk aangetoond dat we een sterke werking hebben in het rusthuis in Wijtschate en dat willen we ook zo houden. Een investering in ons personeel is daarom zeker verantwoord.”

Maaltijdcheques

De gemeente geeft het personeel van het rusthuis daarom een loonsverhoging. “Die mensen hadden nog geen tweede pensioenpijler, in tegenstelling tot het gemeentepersoneel.” De tweede pijler bouwt een aanvullend pensioen op via een groepsverzekering of een pensioenfonds. “We voorzien een bedrag van 2,5 procent van het brutoloon als extra pensioen. In totaal gaat het om zestigduizend euro. Samen met de gestegen maaltijdcheques (+1,5 euro per dag) komt dit neer op jaarlijks bijna duizend euro per werknemer. In Heuvelland dus geen eenmalige cheque, maar een beter loon voor het rusthuispersoneel. Ook voor het OCMW- en gemeentepersoneel stijgen de maaltijdcheques met 1,5 euro per gewerkte dag. Het personeel van het Sociaal Huis krijgt een tweede pensioenpijler van 2 procent, voor hen stijgt dit naar 2,5 procent. In totaal is dit een jaarlijkse investering in ons personeel van honderdduizend euro. Een bedrag dat nog niet voorzien was in ons meerjarenplan, maar de zorgcrisis geeft aan dat dit wel dringend nodig was. Samen met het personeel maken we op deze manier dagelijks werk van een beter Heuvelland.”