“Gemeenten kunnen niet opdraaien voor iets waar hogere overheid tekort schiet” Christophe Maertens

25 juni 2019

09u06 0 Heuvelland Op de gemeenteraad van Heuvelland pleitte de N-VA-fractie voor steun aan de MUG-helikopter. “Die dienst is momenteel afhankelijk van provinciale en gemeentelijke bijdragen. Ook Heuvelland moet steentje bijdragen”, aldus de N-VA-oppositie. “We besteden onze middelen liever voor ons eigen hulpverleningsbeleid dan in subsidies uit te geven”, aldus de meerderheid.

“Op mensenlevens mag niet worden gespaard”, zegt N-VA-raadslid Ivo Fontyne. “De door de overheid erkende MUG-helikopter doet zo’n 700 interventies per jaar en redt gemiddeld 40 levens per jaar. Toch heeft de MUG-heli het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. De werking kost 600.000 euro en hangt af van de provincie West-Vlaanderen, gemeentebesturen en sponsors. Elf West-Vlaamse gemeenten hebben nog nooit iets bijgedragen, waaronder Heuvelland. Nochtans is de heli in 2017 en 2018 vier keer geland in onze gemeente.”

De MUG-heli krijgt geen federale overheidssteun. “Een structurele financiering vanuit de FOD Volksgezondheid zou dus een oplossing kunnen bieden, maar minister De Block had hier blijkbaar geen oren naar. Zolang er geen oplossing is op federaal niveau, zal men afhankelijk blijven van onder meer provinciale en gemeentelijke bijdragen. Maar dan moet iedereen wel zijn steentje bijdragen, dus ook Heuvelland”, zegt Ivo Fonteyne.

“Uiteraard zijn we voorstander van het behouden van deze dienst, en zijn we altijd bekommerd om de veiligheid van onze inwoners”, reageert schepen Wieland De Meyer. “Maar zoals ook de voorbije jaren beslist werd in onze coalitie - waar toen ook nog N-VA deel van uitmaakte - zullen we nu niet op deze vraag ingaan. Het verzekeren van de continuïteit van de MUG-heli is een bevoegdheid van de federale overheid. Het zou dan ook een fout signaal zijn om als gemeente zomaar op te hoesten met ons belastinggeld waar de hogere overheid tekort schiet. Zo zouden we wel veel mogen betalen. Als gemeente besteden we dan zelf veel middelen aan de dringende hulpverlening van onze inwoners. Denk onder meer aan de goede werking van de dienst 100 en de installatie van AED-toestellen. We besteden onze middelen liever voor ons eigen beleid dan in subsidies uit te geven.”