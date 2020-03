Gemeentebestuur steekt haar ondernemers een hart onder de riem

Christophe Maertens

18 maart 2020

15u58 0 Heuvelland Het gemeentebestuur van Heuvelland wil haar ondernemers helpen waar maar kan en werkte enkele (extra) maatregelen uit. Zo wordt onder meer de toeristenbelasting opgeschort zolang de crisis duurt. “Daarnaast willen we iedereen bedanken voor de warme initiatieven, onze gemeentelijke medewerkers en in het bijzonder de mensen die in de zorg werken.”

“Als gemeentebestuur willen we onze ondernemers een hart onder de riem steken waar momenteel mogelijk”, zegt schepen Wieland De Meyer. Naast de Vlaamse en federale steunmaatregelen werden onder andere volgende zaken beslist na overleg met Unizo en de VVV, de vereniging rond toerisme in Heuvelland.

- Op de speciale gemeentelijke pagina (www.heuvelland.be/corona) wordt een lijst aangemaakt met alle Heuvellandse handelszaken die open zijn en eventueel thuislevering organiseren. Maar ook de lijst met horecazaken die moesten sluiten, maar afhaal organiseren staan opgelijst. “Lokaal kopen is altijd belangrijk, maar laat ons zeker nu en in de komende maanden met z’n allen onze lokale handelaars steunen in deze moeilijke tijden”, aldus de schepen.

- De toeristenbelasting wordt opgeschort zolang de crisis duurt. “Hotels en vakantiewoningen moeten wel niet sluiten, maar in praktijk is het toerisme stilgevallen. Voor de crisisperiode zal geen toeristentaks aangerekend worden”, aldus het gemeentebestuur.

- Heuvellandse handelaars worden in 2020 vrijgesteld van belasting op reclamedrukwerk. Zo kan na de crisis promotie gemaakt worden zonder dat hierop een gemeentelijke taks geldt.

- Verenigingen die een maaltijd of betalende activiteit moeten verplaatsen, zullen de zaal gratis mogen gebruiken als ze nog dit jaar de maaltijd organiseren. Op die manier kan een vereniging een stukje van de verloren kosten aan bv. drukwerk recupereren.

Ook beschikt de gemeente over een 60-tal gespecialiseerde mondmaskers en die worden geschonken aan het Jan Yeperman Ziekenhuis.

Respect

Het bestuur, dat ook nog eens oproept de maatregelen van de overheid goed op te volgen. “Enkel zo kunnen we dit virus overwinnen en terug naar ons normale leven”, zegt schepen De Meyer. “We zijn als bestuur heel dankbaar voor de vele warme initiatieven die ontstaan. De naai-actie voor mondmaskers voor het WZC, ijsjes voor de bewoners, hulpacties voor mensen die niet buiten kunnen, een telefoonlijn voor eenzame senioren, de mooie opkomst bij de bloedinzameling. Stuk voor stuk signalen dat onze inwoners heel erg solidair zijn tijdens deze crisis! We volgen de situatie dag na dag op, en zullen onze inwoners en handelaars zo sterk mogelijk ondersteunen tijdens en na deze moeilijke periode. Ook danken we nog eens sterk alle gemeentelijke medewerkers, die allen op hun diensten de permanentie verzekeren zodat de gemeente verder functioneert, en dat op een uiterst flexibele wijze tijdens moeilijke omstandigheden. In het bijzonder de mensen die in deze omstandigheden in het WZC en de zorg werken verdienen sterk respect! “

Meer nieuws en beelden van Vlaanderen in coronatijden: klik hier.