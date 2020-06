Gemeente wil in september experimenteren met schoolstraat in Westouter

Christophe Maertens

30 juni 2020

07u20 0 Heuvelland In Westouter wordt in september gestart met een proefproject om een deel van de Schomminkelstraat om te vormen tot een schoolstraat.

Gemeenteraadsleden Marjan Rouseré en Bert Doise (Gemeentebelangen) lanceerden het voorstel. “Zo kunnen ouders hun kinderen veilig afzetten aan het begin van de straat en is er geen gevaarlijk verkeer meer voor de schoolpoort”, legt Rouseré uit. “De directie wil dit zeker uitproberen en ook het oudercomité is enthousiast.”

Het voorstel wordt nu samen met schepen Dirk Baekelandt (Gemeentebelangen) verder uitgewerkt, zodat de gemeente het proefproject in september kan invoeren.

Een schoolstraat moet een straat veiliger maken door een deel van het verkeer te weren. In een aantal Vlaamse gemeenten worden straten waarin scholen liggen tijdens de spitsuur afgesloten. In schoolstraten is de openbare weg voorbehouden voor voetgangers en fietsers.