Gemeente Heuvelland bedankt de mantelzorgers met een cadeaucheque

Christophe Maertens

04 september 2020

12u30 2 Heuvelland De mantelzorgers in de gemeente Heuvelland worden bedankt met een cadeaucheque die ze kunnen gebruiken in een Heuvellandse handelszaak. De jaarlijkse bijeenkomst kon omwille van de coronaperikelen niet plaatsvinden.

“Omdat we de mantelzorgers toch willen bedanken, kozen we ervoor om het voorziene budget te besteden en de mantelzorgers elk een cadeaucheque te geven die ze kunnen gebruiken in een Heuvellandse handelszaak”, zegt schepen voor Sociale Zaken Hilde Stragier (Gemeentebelangen). “De vrijwilligers zullen in de komende dagen deze cheques persoonlijk overhandigen, zodat ook het sociaal contact tussen vrijwilligers en mantelzorgers wat behouden blijft. We hopen in elk geval dat we volgend jaar opnieuw een mooi bedankingsmoment kunnen organiseren.”