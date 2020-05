Fietsverbinding tussen dorpskern en sporthal in Wijtshate

Christophe Maertens

26 mei 2020

18u44 0 Heuvelland Er komt een fietsverbinding tussen de sporthal en het dorp in Wijtschate op grond van het Agentschap Natuur en Bos.

Op de gemeenteraad van Heuvelland stonden maandagavond heel wat kleine patrimoniumdossiers op de agenda. Het ging vooral om kleine aan- en verkopen. Daarnaast boog de gemeenteraad zich over het recht van opstal in de Vierstraat in Wijtschate. “Daar krijgen we van Agentschap Natuur en Bos recht van opstal om tussen de sporthal en de woningen een fietspad aan te leggen op hun grond naast de weg”, zegt schepen Wieland De Meyer. “Zo leggen we een veilige fietsverbinding aan tussen de sporthal en het dorp. Nu kan dat fietspad aangelegd worden, waarna ook de Vierstraat definitief kan afgewerkt worden.”

Oppositiepartij CD&V vraagt om fietsstroken op de weg te schilderen zodat het veilig blijft voor fietsers als ze op de openbare weg komen van en naar het dorp Wijtschate.