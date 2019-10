[F] Experience Museum sluit de deuren en heropent eind 2020 als ‘De Klankmakerij’: “Het verhaal is uitverteld, tijd voor iets nieuws” Christophe Maertens

24 oktober 2019

18u09 0 Heuvelland Het [F] Experience Museum in Dranouter, het muzikaal belevingsparcours waarin de bezoeker meer te weten komt over folk en volksmuziek, heeft donderdag zijn laatste groep op bezoek gekregen. Het museum krijgt een make-over en tegelijk een nieuwe invulling. “Het wordt een doe-museum waar je al spelend kennis kunt opdoen over muziek en over onze regio. Het concept is nog in volle ontwikkeling.”

Een van de activiteiten uit het aanbod van Dranouter Experience was vijftien jaar lang het [F] Experience Museum. Dat huist in het gebouw van het muziekcentrum in de Dikkebusstraat. “Het museum slaagde er sinds haar opening op 2 mei 2003 in geïnteresseerden uit het hele land te lokken. Het interactieve folkmuseum was een toonaangevende trekpleister voor gezinnen, groepen en scholen”, zegt directeur Bavo Vanden Broeck. “We hebben honderdduizend bezoekers ontvangen. Via een belevingsparcours kwam ze alles te weten over folk en volksmuziek: de geschiedenis, de instrumenten, de liederen en de liedboeken, de dansen, de muzikanten en de festivals.”

Technologie verouderd

Op donderdag 24 oktober kwam de vrije basisschool Sint-Franciscus uit Evergem langs als laatste groep. “We komen hier al zestien jaar”, zegt leerkracht Annelies Lafaut. “We zijn in de buurt op bosklas en doen een hele reeks activiteiten. Een daarvan is een bezoek aan het museum. De kinderen vinden het vooral fijn dat ze instrumenten kunnen aanraken. Ook ik vind het wel een leuke activiteit. We kijken zeker uit naar het nieuwe museum, maar als ik een tip mag geven, misschien toch nummers aanbrengen op de verschillende ruimtes. Het is vaak niet simpel voor de kinderen om alles via het plannetje te vinden.”

“Het museum maakt gebruik van technologie, maar die is na vijftien jaar erg verouderd”, beseft Vanden Broeck. “Het museum oogt niet modern meer en het verhaal van het [F] Experience Museum raakte uitverteld. We vonden het tijd voor een andere insteek. Daarom zal het [F] Experience Museum tijdelijk sluiten voor renovatiewerken.”

Doe-museum

“We gaan voor een nieuw concept, dat ‘De Klankmakerij’ zal heten. Ook De Klankmakerij zal te maken hebben met muziek. Het wordt een doe-museum waar je al spelend kennis kunt opdoen over muziek en onze regio. Het concept is nog in volle ontwikkeling. De komende maanden gaan we het [F] Experience Museum ontmantelen. Dan start de opbouw van een beleving rond spelen met klank. We zullen het museum zo inrichten dat het ook kindvriendelijk blijft. Zo zal de regio er een nieuwe toeristische trekpleister bij hebben. Eind 2020 – begin 2021 kunnen we de eerste bezoekers verwelkomen.”

Muzikale Vertelwandeling

De vzw Dranoeter, die het museum beheert, heeft nog heel wat andere groepsactiviteiten in de agenda staan. Er is een smultocht, een initiatie volksdans of een match boerengolf. Daarnaast kunnen bezoekers bij Dranouter Experience terecht om de muzikale Vertelwandeling ‘Armen Gekruist’, onder leiding van Yves Bondue, te boeken als groepsactiviteit. “Muziekcentrum Dranouter organiseert elk jaar een nieuwe Winterwandeling, een moment om Heuvelland te leren kennen vanuit een unieke invalshoek. Tijdens ‘Armen Gekruist!’ leert de bezoeker het onderwijsverleden kennen van Heuvelland.” Bekijk het volledige aanbod op experience.festivaldranouter.be.