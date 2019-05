“De werken aan de kleedkamers Westouter kunnen beginnen” Christophe Maertens

11u08 0 Heuvelland Binnenkort starten de werken aan de nieuwe kleedkamers van FC Westouter. Dat zegt schepen Wieland De Meyer (gemeentebelangen). Op de gemeenteraad vroeg de oppositie hoe lang het nog duurt voor er van wal wordt gestoken.

“De werken aan de kleedkamers en kantine in Westouter starten binnenkort”, aldus de schepen. “De coördinatievergadering met alle aannemers is ondertussen achter de rug. Daaruit bleek dat een aantal zaken nog moesten gebeuren, onder meer sonderingen, een verrekening voor de afbraak en extra analyses voor het dak met asbest. We willen tijdens de werken geen verrassingen meer. Ondertussen is dat allemaal gebeurd. Het is nu enkel nog wachten op de nutsmaatschappijen die de voorzieningen moeten verhuizen naar de bestaande kantine om met de definitieve werken te kunnen starten.”

Op de gemeenteraad had de CD&V-fractie al voor de twee keer in korte tijd gevraagd wanneer de werken aan de kleedkamers van FC Westouter eindelijk kunnen beginnen. De opdracht luidt: nieuwe kleedkamers en douches, verbouwen van de bestaande kantine en de omgevingsaanleg.