Zware klap aan Schomstraat RTZ

30 mei 2019

10u49 0 Heusden-Zolder Woensdagavond botsten twee auto’s aan de Schomstraat in Heusden. Het ongeval gebeurde kort voor 19 uur aan het kruispunt met de Veenderweg.

Een wagen die het kruispunt wilde oversteken werd daarbij in de flank gegrepen. Eén bestuurder liep bij de klap verwondingen op. Door het ongeval was ook even het kruispunt volledig versperd, maar takeldiensten kregen de rijbaan snel weer vrij.