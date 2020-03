Ziekenhuis Heusden-Zolder: één test voor corona afgenomen MMM

14u27 1 Heusden-Zolder Bij het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder is één patiënt getest op corona. De resultaten zijn nog niet gekend, maar de staal is verstuurd naar een bevoegd ziekenhuis.

Maandag bleek de druk ook zichtbaar verhoogd. “De toenemende maatschappelijke onrust is merkbaar op onze dienst spoedgevallen”,zegt woordvoerster Diane Mombers. “Er is een sterke toename van vooral telefonische vragen van huisartsen maar ook ongeruste patiënten. Sinds dinsdag is de eerste drukte geluwd is", “We hebben vandaag één staal verstuurd waarvan het testresultaat nog niet gekend is.”

“Zorgvuldig blijven we onze maatregelen dagelijks toetsen aan de overheidsrichtlijnen en volgen we dit advies nauwkeurig op. De dienst spoedgevallen beschikt over een afzonderlijke ruimte voor de opvang en screening van patiënten die mogelijk besmet zijn met het virus. Bij een plotse grootschaliger doorbraak hebben we een plan van aanpak uitgewerkt.”