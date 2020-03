Zevende Limburgse coronadode in Sint-Franciscusziekenhuis Birger Vandael

21 maart 2020

17u09 0 Heusden-Zolder In het Sint-Franciscusziekenhuis te Heusden-Zolder is in de nacht van vrijdag op zaterdag één patiënt overleden aan het coronavirus. Dat blijkt uit een officiële mededeling van het ziekenhuis. In totaal zijn er nu zeven Limburgers overleden aan het virus.

In het Sint-Franciscusziekenhuis verblijven er momenteel negentien patiënten voor een behandeling. Twee onder hen liggen op de intensieve zorgen. In het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden liggen momenteel 31 coronapatiënten. Negen van hen liggen op de intensieve. “Wij lopen daarmee tegen onze limieten aan en bekijken momenteel om maximaal intensieve bedden bij te creëren. We hopen daar vandaag verder stappen in te kunnen zetten. Daarnaast zullen er ook patiënten terug kunnen gaan naar de gewone afdelingen en kunnen we zo ook verschuiven. Dus voorlopig is er nog geen echt probleem”, verzekert communicatiemanager Miet Driesen ons.

Ook bij het Jessaziekenhuis in Hasselt werd er vanmiddag een stand van zaken opgesteld. Daar gaat het om 48 patiënten die werden opgenomen, waarvan elf verblijven op de intensieve zorg. In het ZOL in Genk liggen momenteel 23 patiënten, van wie er vier op intensieve verblijven.