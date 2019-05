Yassin Gül: “Ondanks lastercampagne mooi resultaat neergezet” Dirk Selis

26 mei 2019

23u29 0 Heusden-Zolder Yassin Gül, de kandidaat die door Wouter Beke twee weken voor de stembusslag uit de CD&V werd gezet omwille van zijn vermeende banden met de Grijze Wolven, haalt toch nog een knappe score van 8.745 voorkeurstemmen. Hij moet maar 6 partijgenoten voor laten gaan.

“Je moet weten dat 14 dagen voor deze stembusgang de hel voor mij losbrak. Tot dan had ik keihard campagne gevoerd, maar toen moest ik plots van nul beginnen. Ik moest dan ook nog eens iedereen uitleggen wat er gebeurd was. Dat heeft mij stemmen gekost. Maar toch, ik vind dat 8.745 voorkeurstemmen een knappe score is.” zegt Yassin Gül. “Niemand wou naar mij luisteren wat er precies gebeurd was. Niemand wou horen wat de context was. Namelijk een liedje dat gemaakt is over een oud gedicht van Atatürk. Een symbolisch liedje, dat twee weken welgemikt voor de verkiezingen werd naar buiten gebracht. Maar goed, ik heb begrip voor de omstandigheden. Ik vind dat politiek een ploegsport is, en ik hoop dat mijn ploeg wil luisteren naar wat ik daar over te zeggen heb. Morgen ga ik terug onverminderd aan de slag als schepen van Heusden-Zolder. Er is daar nog veel werk te verrichten.”