Wielemie werkt bucket list af met ritje in Lamborghini: “Ik wou nog één keer kicken” Toon Royackers

12 september 2019

17u09 6 Heusden-Zolder Mét haar rolstoel benjispringen had ze al afgevinkt op haar bucketlist. Maar racen in een Lamborghini over het circuit van Zolder stond tot vandaag nog altijd op het verlanglijstje van Marieke Vervoort, alias ‘Wielemie’. De atlete lijdt aan een ongeneeslijke spierziekte en heeft haar euthanasiepapieren alvast klaar liggen. Maar dat weerhield haar niet om vandaag voluit te kicken op het circuit.

“Het is ontzettend concentreren als je meerijdt in zo een racewagen. Maar dit zit gewoon in mij”, lacht Marieke nog steeds. “Ik heb altijd iets met extremere kicks gehad. Ik was de eerste die mét haar rolstoel en al ging benji-springen. Blijkbaar heb ik daarmee levensgevaarlijke toeren uitgehaald, want ik ben met mijn armen gespreid naar beneden gedoken. Pas achteraf kreeg ik te horen dat zoiets totaal niet mag. Je kan dan tijdens je sprong van alles raken. Gelukkig is het toch goed afgelopen. Nu zoek ik de kick weer op in deze Lamborghini. Ja, het is toch wel de grootste droom op mijn bucket list. En vandaag gaat die in vervulling. Dankzij heel veel vrienden, sponsors én natuurlijk racepiloot Niels Lagrange die met mij mee gaat.”

Straffe madam

“Daar was voor mij geen twijfel over,” benadrukt de Limburgse piloot Lagrange. “Het is voor mij even goed een eer om met ‘Wielemie’ te mogen racen. “Evident is het niet. Want deze racewagens zijn helemaal niet voorzien op een tweede stoel. We hebben hem een stukje moeten ombouwen. Wat we nu gaan doen? Het zotteke uithangen, en eens goed door al die bochten knallen. Eerlijk? Ik kende ‘Wielemie’ tot op vandaag niet persoonlijk. We hebben alleen via de telefoon en smsjes vooraf afgesproken wat we vandaag zouden doen. Maar een straffe madam is het zeker. Ze staat er op dat ik heel veel gas ga geven.”

En de racepiloot mét ‘Wielemie’ naast haar hield woord. “Het ging héél snel over het circuit”, hapt Marieke Vervoort naar adem. “Ik ben heel blij dat ik dit nog mocht doen. Ja, het is mijn laatste wens op de bucket list. Nu ben ik daar klaar mee. Ik heb veel hoogtepunten gehad in mijn leven: mijn wedstrijden als rolstoelatlete en mijn zotte uitdagingen zoals deze. Maar het is niet gedaan. Ik hoop dat dit niet mijn laatste interview is voor Het Laatste Nieuws. Ik heb inderdaad veel van mijn lichaam gevraagd, en elke keer moet ik serieus recupereren. Nu gaat dat waarschijnlijk weer even duren. Vanaf nu ga ik vooral nog van heel kleine dingen genieten: van de mensen om mij heen, van de eenvoudige zaken. Natuurlijk heb ik veel pijn, en het is regelmatig moeilijk. Soms gaat het gewoon heel slecht met me, maar ik wil toch die straffe ‘Wielemie’ blijven. Altijd. Mijn belangrijkste levenswijsheid? Pluk de dag. En geef vooral niet op. Nooit.”