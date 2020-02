Werkstraf voor agressieveling die zich omschoolde tot Jehova’s getuige BVDH

19 februari 2020

Een 47-jarige man uit Heusden-Zolder is veroordeeld tot een werkstraf van 300 uren. Op 20 oktober dit jaar gedroeg hij zich agressief ten aanzien van twee inspecteurs van de lokale politie Heusden-Zolder en was hij schuldig aan partnergeweld. De veertiger zat in het verleden al ruim zes jaar vast voor onder meer zedenfeiten. Toen hij enkele maanden geleden vrij kwam, ging hij samenwonen met zijn partner en dat verliep aanvankelijk goed. Helaas herviel hij in overmatig gebruik van cocaïne en alcohol, met de gekende gevolgen. Vandaag mikt de man op een carrière als Jehova’s getuige en volgt hij de bijhorende opleiding.