Vrouw krijgt 1 miljoen van ex die zes kogels op haar afvuurde

09 mei 2020

Een 41-jarige man uit Heusden-Zolder moet een schadevergoeding van 1.009.282,26 euro betalen aan zijn ex-vrouw. Dat heeft de correctionele rechtbank van Hasselt beslist. In 2014 schoot Serdar T. zijn ex neer, zes kogels belandden in haar lichaam: drie in haar benen en drie in haar bovenlichaam. Yadigar Sakar (44) zit vandaag in een rolstoel en kampt met ondraaglijke zenuwpijnen. In 2016 werd T. al veroordeeld tot acht jaar cel door het Antwerpse hof van beroep. De moordpoging was de uitloper van een zeer moeizame echtscheiding.