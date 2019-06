Vrouw (42) rijdt na zes glazen champagne man op Vespa dood, maar herinnert zich niets Birger Vandael

19 juni 2019

12u38 6 Heusden-Zolder Een 42-jarige vrouw uit Eigenbrakel en de 44-jarige Devid Cools uit Olmen (Balen) genoten op 6 mei 2018 elk apart van een stralende zomerdag. Zij ging naar een communiefeest, hij maakte een ritje op de Vespa met twee vrienden. Helaas bracht het noodlot de twee rond 18.30 uur samen. Na een zestal glazen champagne maait de vrouw Devid van de baan. Hij komt om het leven.

De feiten vonden plaats op de Westlaan in Heusden-Zolder. Op de eerste twee brommers zaten een man met een kind en een vrouw met een kind. Devid zat alleen op de derde brommer. De drie waren vrienden en collega’s bij Tessenderlo Chemie.

Twee kindjes in wagen

Aan een snelheid van iets boven 70 kilometer per uur kwam het bij het uitgaan van een bocht tot een botsing. De brommer van Devid slingerde in de berm. Hij werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar kon niet meer worden gered. De bestuurster kwam in de berm terecht en werd met verwondingen afgevoerd. Ze legde een positieve ademtest af. In haar wagen zaten ook haar twee kindjes, voor hen kwam slachtofferhulp ter plaatse.

De 42-jarige vrouw vertelde op de rechtbank dat ze zich op het communiefeest niet goed voelde en besloot naar huis te gaan. Ze nam afscheid en reed met haar kinderen richting Zonhoven. Van de feiten herinnert ze zich hoegenaamd niets. “Pas een dag erna komen die herinneringen terug.” Inmiddels ging ze in behandeling en probeert ze opnieuw te werken.

Geneesmiddelen

De procureur benadrukte dat Devid met zijn scooter niets verkeerd deed. “Het was een warme dag en mogelijk zorgde de alcohol ervoor dat de vrouw trager reageerde met het ongeval tot gevolg. Ze neemt ook geneesmiddelen en was niet meer in staat om te rijden.”

De vrouw riskeert een voorwaardelijke celstraf, een jaar rijverbod en het afleggen van medische en psychische proeven alvorens ze terug zal mogen rijden.

Door hel gegaan

Aan de kant van de burgerlijke partij zaten de vriendin van Devid en de moeder van zijn kinderen. Zij onderstreepten welke ravage de gebeurtenis heeft aangericht. “We zijn door een hel gegaan. Nog steeds dragen we de gevolgen van de feiten.”

Volgens hun advocaat Bart Vosters was deze zaak een voorbeeld van waarom nultolerantie moet worden ingevoerd: “Na één glas kon ze minder gemakkelijk een volgende weigeren. Beklaagde is een tengere vrouw, ik kan me niet van de indruk ontdoen dat die glazen een impact hebben gehad op haar rijgedrag.”

De verdediging van de chauffeur opperde dat er mogelijk geen oorzakelijk verband was tussen de alcoholintoxitatie en het ongeval. “Met kinderen in de wagen wordt er wel eens geruzied over wie de muziek mag opzetten en mogelijk raakte mijn cliënt zo afgeleid.” Er werd een voorwaardelijke straf gevraagd.

Vonnis op 10 juli.