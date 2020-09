Vriendenkring brandweer Heusden-Zolder krijgt cheque van 1.500 euro ter ondersteuning slachtoffers brand Beringen vorige zomer Giulia Latinne

03 september 2020

17u55 0 Heusden-Zolder De vriendenkring van brandweer Heusden-Zolder mag een cheque van 1.500 euro in ontvangst nemen van vzw Eddy Strijckers. Die dient als ondersteuning voor de slachtoffers tijdens de brand op de Koolmijnlaan in Beringen vorige zomer, waarbij twee brandweermannen om het leven kwamen.

Vzw Eddy Strijckers, opgericht na de dood van Tongers politie-inspecteur Eddy Strijckers tijdens een schietincident in 2010, overhandigt een cheque van 1.500 euro aan de vriendenkring van brandweer Heusden-Zolder. De som geld is bedoeld om de slachtoffers te ondersteunen die gewond of om het leven kwamen tijdens de brand in een kraakpand op de Beringse Koolmijnlaan vorig jaar. Tijdens een ‘flashover’ (een ontbranding van de hete rookgassen) stortte een deel van het leegstaand gebouw in en kwamen twee brandweermannen om het leven. Vier anderen raakten gewond.

