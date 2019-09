Vrachtwagen met verse vis knalt tegen paal RTZ

10 september 2019

14u18 3 Heusden-Zolder Op de Westlaan in Heusden-Zolder is dinsdagmiddag een koelwagen met een lading verse vis geslipt en tegen een paal gebotst. De bestuurder kwam van de Terlaemenlaan en reed in de richting van Viversel.

In een bocht begon de truck te schuiven en belandde zo in een berm. Daar knalde het gevaarte tegen de betonnen elektriciteitspaal. Omdat die dreigde om te vallen, kwam ook brandweerpost Heusden ter plaatse. Zij maakten de paal vast, zodat hij bij het weghalen van de vrachtwagen niet op straat zou terechtkomen. Door het ongeval was de Westlaan even afgesloten voor het verkeer, maar inmiddels is de rijbaan weer vrij. De trucker zelf liep bij de klap lichte verwondingen op.