Vlaanderen krijgt nieuwe velodroom van 21 miljoen euro: “EK’s en WK’s in Limburg op het hoogste niveau” Marco Mariotti

04 juli 2020

18u44 0 Heusden-Zolder Heusden-Zolder krijgt een eigen velodroom met internationale allures. Het budget is er en de spade zou tegen 2023 de grond in moeten. Prijskaartje? 21 miljoen euro. “De Vlaamse topsport zal zo naar een hoger niveau worden getild”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA).

De wielersport zit stevig verankerd in het Vlaamse DNA, maar toch heeft Vlaanderen op dit moment slechts twee overdekte wielerpistes: beide in Gent. Slechts één daarvan voldoet aan de UCI-normen voor EK’s en WK’s. Over de bouw van een nieuwe wielerpiste in Heusden-Zolder wordt al jaren gedroomd, maar nu wordt het concreet.

Vlaams minister van Sport Ben Weyts en vzw Sportcomplex Vlaanderen/Heusden-Zolder hebben nu het consortium ‘Wielerdroom’ aangeduid om het ambitieuze project te realiseren tegen 2023. Het financieringsmodel is rond en de plannen zijn klaar voor een sportcomplex van ruim 15.000 vierkantemeter. “Het wordt een belangrijk trainingscentrum voor het baanwielrennen", zegt Weyts.

Elke wielergekke Vlaming zal er zijn hartje kunnen ophalen. Ben Weyts

“In de velodroom kunnen internationale kampioenschappen zoals EK’s en WK’s doorgaan. Naast de overdekte wielerpiste komt er ook een middenplein met vier sportunits, een topgymnastiekhal, een tribune met een capaciteit van 2.000 personen en een medisch centrum. Ook G-sporters kunnen er terecht.”

Trekpleister in Limburg

Het prijskaartje bedraagt ruim 21 miljoen euro waarvan de Vlaamse overheid het leeuwendeel betaalt. “Dit wordt een prachtig nieuw uithangbord voor Vlaanderen en voor onze wielersport”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. “Deze topsportinfrastructuur zal internationale uitstraling hebben. Elke wielergekke Vlaming zal er zijn hartje kunnen ophalen. De velodroom wordt een trekpleister en de locatie van nog vele legendarische overwinningen.”

“Een overdekte velodroom met olympische allures en multifunctioneel sportcomplex vormt een bijkomende troef voor Limburg als fietsprovincie”, zegt Tom Vandeput, voorzitter raad van bestuur LSM. “Het bovenlokaal en internationaal karakter van het project, het samenbrengen van zoveel fietsdisciplines op de site, zullen Limburg een extra impuls geven, zowel economisch, toeristisch als sportrecreatief.”

Lokale clubs

“We zijn in Heusden-Zolder bijzonder tevreden dat dit project er nu komt”, zegt Mario Borremans, burgemeester van Heusden-Zolder. “Een middenplein van 3.000 vierkantemeter, een kwalitatieve sportvloer en een grote gymhal voor de lokale clubs is super. Dit tilt de sportinfrastructuur in onze gemeente echt naar een ander nieuw niveau.”

“Het realiseren van de velodroom was na het afsluiten van een geslaagde wielercarrière een nieuwe droom", zegt Marc Wauters, voorzitter vzw Cycling Friends. “Met dit verhaal kunnen we heel wat meer jongeren helpen bij hun ontwikkeling.”