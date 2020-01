Vijftien dure fietsen weg bij spectaculaire ramkraak: “Buit schommelt tussen 100.000 en 150.000 euro” Marco Mariotti

28 januari 2020

09u50 38 Heusden-Zolder Dieven hebben zwaar toegeslagen bij fietsenwinkel Bike Inn aan de Meylandtlaan. Ze sloegen een groot venster in en gingen met vijftien dure fietsen aan de haal. De bewakingsbeelden tonen hoe driest de vier gemaskerde daders te werk gaan.

Het was rond 3 uur vannacht dat uitbater Dirk Verherstraeten een melding kreeg op zijn alarmsysteem. Hij kon via camerabeelden volgen hoe twee mannen met een bijl inhakten op een venster naast de beveiligde deur. Twee andere kompanen houden even de wacht, maar zodra de vensters vernield is stormen ze naar binnen.

In nog geen twee minuten tijd slagen ze er in om vijftien fietsen te stelen. Vermoedelijk wordt alles ingeladen in een bestelwagen, maar dat is niet op beeld te zien.

Een buurtbewoner die ook getuige was, verwittigde intussen de politie maar nog voor die ter plaatse waren sloeg het duo al op de vlucht.

“De buit is stevig. In totaal gaat het om zo’n vijftien fietsen samen ter waarde tussen de 100.000 en 150.000 euro”, zucht Verherstraeten. Het is niet de eerste keer dat de winkeluitbater met vestigingen in Antwerpen en Limburg dieven over de vloer krijgt.

De politie is een onderzoek gestart.