Vier schrikkelbaby’s in Sint-Franciscusziekenhuis Marco Mariotti

01 maart 2020

13u05 0 Heusden-Zolder Een schrikkeljaar betekent een dag extra in februari. En dat hebben ze in het Sint-Franciscusziekenhuis (SFZ) in Heusden-Zolder geweten. Maar liefst vier baby’s werden er geboren.

In theorie zijn schrikkelkinderen slechts één keer in de vier jaar jarig, maar de praktijk loopt natuurlijk anders. Liam Keusters is de eerste zoon van Lotte en Glenn uit Paal-Beringen. Het jongetje weegt 3860 gram en kwam om 11.42 uur ter wereld.

Sieg van Herck is dan weer de tweede zoon van Inese en Filip, ook uit Paal. Hij kwam ‘s nachts rond 2.13 uur ter ereld en woog 3440 gram. “Wij zullen jaarlijks zijn verjaardag op 1 maart vieren", vertelt mama Inese. “Maar elke vier jaar zullen we zijn verjaardag net iets specialer vieren. Het blijft iets bijzonder. Zo heeft hij op 29 februari onze dag ook héél speciaal gemaakt.”

Nog op de 29ste zagen twee andere baby’s in het SFZ het levenslicht.