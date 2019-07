Vier bestuurders betrapt op rijden onder invloed

van alcohol tijdens BOB-actie RTZ

16 juli 2019

13u42 0 Heusden-Zolder Afgelopen week heeft de lokale politie van Heusden-Zolder 86 bestuurders laten blazen in het kader van de BOB-campagne. Vier van hen bliezen positief, en mochten hun rijbewijs tijdelijk inleveren.

De politie van Heusden-Zolder hield tijdens de actie ook andere inbreuken in het oog. Twee bestuurders gingen bijvoorbeeld met een boete naar huis, voor het gsm’en achter het stuur. Twee anderen vlogen op de bon, omdat hun nummerplaat niet meer leesbaar was. De politie betrapte één trucker en 10 automobilisten op foutief parkeren. Twee bestuurders kregen een bon voor het negeren van een rood of oranje licht. Twee motards bleken op stap zonder de juiste veiligheidskledij, en één bestuurder was op pad met een lading die veel te ver uitstak. Tijdens de tweewekelijkse markt op het Schacht- en Marktplein vlogen nog eens zeven bestuurders op de bon wegens foutief parkeren.