VIDEO. Limburger (37) fileert alle partijen in ludiek filmpje Marco Mariotti

24 mei 2019

19u51 42 Heusden-Zolder “Onze brievenbus puilt uit met kiesbrochures en pamfletten, maar we hebben geen enkel idee op wie te stemmen”, dat zegt de 37-jarige Said Bataray uit Heusden-Zolder. Hij geeft op humoristische wijze zijn mening over alle partijen via een ludiek gedicht. Kleine kanttekening: hij komt zelf op voor de kleine partij D-SA.

Libelaren, socialisten, ‘naïeve groenen’, allemaal passeren ze de revue in het filmpje van Said, de IT-consulent uit Heusden-Zolder. Zelf stemde hij jarenlang blanco, maar trekt sinds kort de D-SA-lijst in Limburg.

“Ik heb de partijen zien verrechtsen en zag een grote leegte in het centrum en links waar ik me niet in kon thuis vinden", verklaart hij zijn ludiek filmpje. “Ik geloof niet in links en rechts, en hebben met D-SA ideeën die het hele spectrum omarmen. Niet alles is de schuld van de migranten of moslims. En klimaat gaan we niet oplossen door alles te verbieden zonder eerst alternatieven aan te bieden.”

De man wilde niet langer blanco stemmen en stapt nu mee in de nieuwe D-SA-beweging.