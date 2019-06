VIDEO. Deze leerlingen uit Heusden-Zolder luiden de vakantie in met een groot waterverfgevecht Toon Royackers

28 juni 2019

14u52 0 Heusden-Zolder Een kleurrijk jaareinde voor de leerlingen van het Sint-Franciscus College in het Limburgse Heusden-Zolder. De school hield de laatste minuten voor de verlossende bel naar de grote vakantie nog een groot waterverfgevecht.

“We hebben al het water in onze plastic flessen een kleurtje gegeven met verf en de leerlingen zetten een duikbrilletje op”, legt sportleraar Bert Trands uit. “En vervolgens? Elkaar met gekleurd water helemaal nat spetteren, of wat dacht je? En oh ja: onze schooldirecteur Gert Koninckx zetten we natuurlijk in het midden van het tornooi.” Die arme directeur kwam bijgevolg doorweekt met alle kleuren van de regenboog uit het gewoel. “Helemaal niet erg”, lacht hij. “En neen, ik ga geen A-attesten intrekken nu. Iedereen verdient het om even stoom af te laten na een schooljaar hard werken.”