Verpleger Sint-Franciscusziekenhuis besmet met corona: “Personeel dat in contact kwam met hem draagt chirurgisch masker” Marco Mariotti

16 maart 2020

17u48 12 Heusden-Zolder Een verpleger in het ziekenhuis (SFZ) van Heusden-Zolder is positief getest op het coronavirus. De man zit nu voor twee weken in quarantaine. “Iedereen die met hem in contact kwam, moet verplicht een mondmasker dragen”, zegt woordvoerster Diane Mombers. Mogelijk is ook een dokter besmet.

Van de 73 personen die in het Sint-Franciscusziekenhuis zijn getest, bleken opnieuw drie patiënten positief. Eén persoon blijft in het ziekenhuis. Opvallend is dat ook één verpleger besmet blijkt. De man kwam in contact met enkele personeelsleden en die moeten nu verplicht een mondmasker dragen.

“We zijn daarin strenger dan de overheid ons oplegt”, zegt Diane Mombers van het SFZ. “Normaal draag je dat alleen als je symptomen vertoont, maar we nemen geen risico’s.” En waarom niet meteen al het personeel zo’n masker later dragen? “Daar hebben we niet genoeg maskers voor. De maskers zullen nog wekenlang gedragen moeten worden, en we moeten onze voorraad spreiden.” Een vijftiental medewerkers zal het masker nu verplicht de hele dag moeten dragen.

Besmette dokter?

Het ziekenhuis heeft op de dienst spoedgevallen een volledig aparte accommodatie ingericht om patiënten die mogelijk corona hebben volledig gescheiden van de normale patiëntenflow op te vangen. “Daarnaast is er één afdeling volledig uitgerust om mogelijke patiënten met besmetting op te nemen.”

Mogelijk is er ook een dokter besmet. De vrouw ging gisteren met koorts en hoest naar huis. Het ziekenhuis wil een tweede besmetting voorlopig nog niet bevestigen.