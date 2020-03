Verpleger en dokter besmet in ziekenhuis Heusden-Zolder Marco Mariotti

17u50 0 Heusden-Zolder Na de verpleger van het ziekenhuis (SFZ) van Heusden-Zolder die positief testte op het coronavirus is nu ook een dokter besmet. Beide personeelsleden moeten nu voor twee weken in quarantaine. “Medewerkers die met hen in contact kwamen dragen een mondmasker”, zegt woordvoerster Diane Mombers.

Twee personeelsleden van het Sint-Franciscusziekenhuis zijn besmet met het coronavirus. Dat bevestigt de woordvoerster. Uit goede bron weten we dat het om een hoofdverpleger en een dokter gaat. Alle betrokkenen die samenwerkten met de besmette personen dragen nu verplicht mondmaskers. “We zijn daarin strenger dan de overheid ons oplegt”, zegt Diane Mombers van het SFZ. “Normaal draag je dat alleen als je symptomen vertoont, maar we nemen geen risico’s.”

En waarom niet meteen al het personeel zo’n masker later dragen? “Daar hebben we niet genoeg maskers voor. De maskers zullen nog wekenlang gedragen moeten worden, en we moeten onze voorraad spreiden.” Een vijftiental medewerkers zal het masker nu verplicht de hele dag moeten dragen.

Momenteel liggen er zeven patiënten met het virus in het ziekenhuis. Twee van hen liggen op intensieve zorgen.