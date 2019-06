Verkeer E314 afgeleid na ongeval met drie wagens BVDH MMM RTZ

23 juni 2019

Zondagochtend was er een tijd lang verkeersellende op de E314. Omstreeks 7.30 uur was er een aanrijding waarbij drie voertuigen betrokken waren. Dat gebeurde in Zolder in de richting van Leuven, in de versmalde zone waar al een tijd lang gewerkt wordt. Ten gevolge hiervan waren de twee rijstroken en de pechstrook verhinderd. Een geknelde bestuurder uit een Smart moest worden bevrijd door hulpverleningszone Zuid-West Limburg en werd met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij is niet in levensgevaar. Al snel besloot de wegpolitie om het verkeer af te leiden via de afrit van Circuit Zolder. Met dank aan politiezones Heusden-Zolder en LRH kon het drukke verkeer een weg vinden door de kleinere straatjes, al ontstond ook daar uiteindelijk oponthoud. De linkerrijstrook van de E314 werd rond 9 uur terug vrijgegeven. Inmiddels is het probleem volledig verholpen.