Van kwaad naar erger in Heusden: nu ook tweede chirogroep in quarantaine Giulia Latinne

02 oktober 2020

13u44 0 Heusden-Zolder Nadat nagenoeg Nadat nagenoeg de volledige leidingsploeg van Chiro Boekt positief test op corona , zit nu ook Chiro Berkenbos in quarantaine. Zeker één lid van de leidingsploeg is besmet met het coronavirus. Dat bevestigt Chiro Nationaal. Op dit moment is niet duidelijk of er nog andere leden besmet zijn. Zij worden momenteel getest. De activiteiten van Chiro Berkenbos worden komende zondag en in de toekomst tijdelijk geschrapt.

Deze week werd bekend dat 31 van de 34 leden van de leidingsploeg van Chiro Boekt positief testten op het coronavirus. Nu volgt ook Chiro Berkenbos met zeker één besmetting in de leidingsploeg. “We kunnen niet bevestigen of er een link is tussen de besmettingen in de twee jeugdbewegingen”, zegt Niels De Ceulaer van Chiro Nationaal. “Het is ook niet duidelijk of het positief geteste lid van Chiro Berkenbos het virus heeft opgelopen tijdens de activiteiten van vorig weekend of buiten de Chirokring. Daarbovenop lijkt ons niet dat de twee Chirobewegingen contact met elkaar hebben gehad of samen activiteiten hebben gepland”, aldus De Ceulaer.

Chiro Boekt en Chiro Berkenbos zitten voorlopig in quarantaine. Alle activiteiten worden tijdelijk geschrapt.

