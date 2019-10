Vader en moeder stapelen kinderen in koffer van auto RTZ

10u54 2 Heusden-Zolder De lokale politie van Heusden-Zolder heeft afgelopen weekend tijdens grootschalige controles een kroostrijk gezin aan de kant gezet aan de Stationsstraat. Tot hun verbazing zaten in de auto naast moeder en vader ook nog zes kinderen in de wagen.

Allemaal hadden ze geen gordel aan, en sommige kinderen zaten zelfs op elkaar gepropt in de koffer van de auto. Het gezin kreeg daarvoor de nodige PV’s mee naar huis. Tijdens de actie flitste de politie nog een bestuurder die tegen 132 per uur over de Meylandtlaan scheurde, waar 70 toegelaten is. Hij mocht meteen zijn rijbewijs inleveren. In totaal flitste de politie 219 van de 984 gecontroleerde bestuurders voor overdreven snelheid.

320 bestuurders moesten ook een ademtest afleggen. Acht van hen waren net in overtreding. Zij moesten hun wagen drie uur aan de kant laten. Nog eens acht andere bestuurders mogen zich binnenkort gaan verantwoorden voor de politierechtbank, omdat ze ver over de limiet zaten. De politie slingerde nog enkele personen op de bon voor openbare dronkenschap of verkeersinbreuken.