Twee volledige pizza’s in 10 minuten eten, zo word je Limburgs kampioen MMM

07 oktober 2019

12u25 0 Heusden-Zolder Acht Limburgse mannen namen het zondag tegen elkaar op om in 10 minuten tijd zoveel mogelijk pizza’s te eten. De wedstrijd ging door in het gloednieuwe Bruno Service Station in Tessenderlo en werd gewonnen door Hasan Seymen (21) uit Heusden-Zolder.

Hasan at maar liefst twee volledige pizza’s Margherita media in tien minuten tijd. Daarmee is hij de 1ste Limburgse kampioen pizza eten en won hij 1.000 euro. Tweede werd Cihan Kemaldar uit Houthalen met één pizza en zeven slices. Hij won 500 euro. Op de derde plaats eindigde Dominique De Groote uit Dilsen-Stokkem met één pizza en zes slices.

“Met deze wedstrijd wil Group Bruno de liefde voor de pizza in de kijker zetten. Met veel respect voor traditie worden dagelijks in Limburg ongeveer duizend pizza’s gebakken, in sommige Foordcorners zelfs in een typisch Italiaanse roterende oven.”