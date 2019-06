Twee jaar cel voor cannabisplantage in Heusden-Zolder BVDH

07 juni 2019

Een 44-jarige man uit Turkije, zonder bekende woonplaats in België, is bij verstek veroordeeld tot een celstraf van twee jaar voor de teelt en het verkopen van cannabis. De feiten vonden plaats in Heusden-Zolder tussen september 2016 en maart 2017. Beklaagde krijgt ook een boete van 8.000 euro en staat in voor de gerechtskosten die ongeveer 3.000 euro bedragen. De burgerlijke belangen worden aangehouden.