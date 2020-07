Twee ganzen raken gewond door rondslingerend vissersmateriaal Emily Nees

26 juli 2020

09u59

Bron: Natuurhulpcentrum Oudsbergen 0 Heusden-Zolder Het Natuurhulpcentrum heeft schrijnende beelden gedeeld, waarin te zien is dat twee ganzen verwond zijn door zwerfvuil. Het gaat specifiek om vismateriaal. “Het is dan ook een hardnekkig probleem, visdraden die langs de waterkant rondslingeren en zo watervogels verwonden.”

Het Natuurhulpcentrum hekelt “slordige vissers”. Zo kreeg het team zaterdag de melding dat er een gans met een vishaak in het oog zat langs het kanaal. Dat schrijft het Natuurhulpcentrum op hun eigen website. “Omdat dit toch wel een ernstig kwetsuur is, gingen we ter plaatse.”

Visdraad

Daar botsten ze op een triest tafereel. “Niet alleen dit exemplaar bleek het slachtoffer van een slordige visser te zijn. Tijdens de vangactie ontdekten onze medewerkers een tweede gans met visdraad waarmee het dier vast hing aan de kade. Net zoals de andere gans werd ook deze watervogel werd succesvol gevangen en meegenomen naar Oudsbergen.”

“De haak die in het oog van de gans zat, bleek driedelig. Om die los te krijgen moest er een stevige kniptang aan te pas komen. Gelukkig zat de haak net naast het oog van de gans en is het oog zelf daardoor weinig gekwetst. De vogels zijn beiden verlost van hun marteltuigen en revalideren momenteel in ons Natuurhulpcentrum.”