Tien mensen met beperking in individuele quarantaine na uitbraak in ‘t Weyerke Emelie Wojcik

10 april 2020

10u03 0 Heusden-Zolder In ‘t Weyerke, een dienstencentrum voor personen met een beperking in Heusden-Zolder, is bij enkele bewoners het coronavirus vastgesteld. Daardoor is een volledige afdeling van tien personen in quarantaine gezet.

Eind vorige week testte een bewoner positief op het virus, deze week waren dat er nog eens twee. Daardoor werd de hele leefgroep van de coronapatiënten in quarantaine gezet. In totaal verblijven er momenteel dus tien van de 150 bewoners in quarantaine.