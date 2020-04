Tien mensen met beperking in individuele quarantaine na corona-uitbraak in ‘t Weyerke Emelie Wojcik

10 april 2020

10u03 0 Heusden-Zolder In ‘t Weyerke, een dienstencentrum voor personen met een beperking in Heusden-Zolder, is bij enkele bewoners het coronavirus vastgesteld. Daardoor is een volledige afdeling van tien personen in quarantaine gezet.

Voorlopig testten drie personen positief op het coronavirus. Daardoor werd de hele leefgroep van de coronapatiënten in quarantaine gezet. “Vanaf het moment dat er drie personen in een leefgroep besmet zijn, plaatsen we de volledige afdeling in quarantaine”, zegt Jan Thiry, algemeen directeur van ‘t Weyerke. “In totaal verblijven er momenteel dus tien van de 150 bewoners in quarantaine. Daarnaast beschikken we over een aparte eenheid waar individuen met symptomen verblijven wanneer er op hun afdeling minder dan drie positieve tests werden afgenomen. Daar verblijft momenteel één persoon.”

Zowel de quarantainemaatregel als de regel van social distancing zijn volgens Thiry moeilijk op te volgen in een dienstencentrum voor mensen met een beperking. “De meeste gasten begrijpen de situatie niet of onvoldoende. Hun dagorde is veranderd doordat er geen bezoek, onderlinge actie of aparte therapieën meer kunnen plaatsvinden. Ook social distancing is moeilijk voor onze begeleiders. Zo kunnen heel wat gasten niet zelfstandig eten of zich niet zelfstandig wassen. Gelukkig is ons personeel uitgerust met beschermingsmateriaal, al heerst er ook bij ons een tekort aan FFP2-maskers.”