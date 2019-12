Tien jaar cel voor serieverkrachter die prostituees viseerde avh KVDS Birger Vandael

19 december 2019

15u28

Bron: Belga, Eigen berichtgeving 1 Heusden-Zolder Het Antwerpse hof van beroep heeft de 30-jarige Ali B. uit Heusden-Zolder een zwaardere straf opgelegd voor het bedreigen, afpersen en/of verkrachten van negentien escortdames. Hij werd veroordeeld tot tien jaar cel én wordt ook voor tien jaar ter beschikking van de strafuitvoeringsrechtbank gesteld. In eerste aanleg had hij acht jaar cel gekregen. Het hof beval ook zijn onmiddellijke aanhouding.

De serieverkrachter sloeg toe tussen mei 2013 en december 2016 en handelde telkens op dezelfde manier. Hij maakte een afspraak via een escortsite en beloofde de nietsvermoedende dames een bedrag van enkele honderden tot zelfs 2.500 euro. Bij het instappen van de slachtoffers zwaaide hij nog fier met biljetten van 500 euro, maar onderweg veranderde de eindbestemming van een sierlijk luxehotel naar een duister bos aan de snelweg. De man deelde mee dat hij gewapend was en verwees naar contacten met de Albanese maffia die hem zou betalen om de dames ‘kapot te maken’.

Extreem agressief

Door het verbaal geweld van Ali verstijfden de slachtoffers van angst. “Ik deed alles wat hij vroeg, omdat ik dacht dat ik er anders niet levend zou uitkomen”, getuigde een escorte. Ze werden vastgebonden, hadden seks zonder condoom en lieten de man extreem agressief aan hun haren trekken. Wanneer toch eens iemand riep dat ze het niet wilde of het uitschreeuwde van de pijn, deed de man lustig verder.

Na de feiten had Ali blijkbaar nog niet genoeg gehad. Hij nam het geld terug dat hij eerder aan de dames had betaald, net als ander geld dat ze op zak hadden. Als ze niet genoeg bij hadden, reed hij met hen naar een bankautomaat of naar hun woning voor meer. Hij wiste hun gesprekken uit hun gsm en dreigde ermee hen iets aan te doen als ze naar de politie zouden stappen. “Ik geef u aan voor zwartwerk”, “Ik maak uw familie kapot” of “Ik stuur mijn vrienden op u af”, klonk het.

Taboe

Omwille van het taboe dat er nog steeds heerst rond escortes, schaamden de slachtoffers zich om met hun verhaal naar de politie te stappen. Na een oproep van de politie op de bewuste escortsite meldden zich toch een aantal slachtoffers en kwam Ali B. als dader in beeld. Op een usb die bij hem in beslag werd genomen, stonden nog meer namen en foto’s van slachtoffers. Zo kwam het gerecht tot een lijst van negentien vrouwen en één man. Die laatste werd enkel slachtoffer van afpersing, niet van zedenfeiten. In dertien van de negentien gevallen ging het om verkrachting.

De serieverkrachter verliest ook voor tien jaar z'n burgerrechten. Een som van8.840,00 euro wordt als illegaal vermogensvoordeel verbeurdverklaard.