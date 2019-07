Terreinwagen vliegt in brand op E314: bestuurder kan zich op tijd in veiligheid brengen RTZ

20 juli 2019

09u04 0 Heusden-Zolder Op de E314 in Heusden-Zolder is zaterdagochtend een terreinwagen vernield door een hevige brand. De bestuurder kon zich gelukkig tijdig in veiligheid brengen.

De man merkte omstreeks 2.45 uur een storing op in zijn wagen, terwijl hij in de richting van Nederland reed. Die zorgde even later al voor een hevige rookontwikkeling onder de motorkap, waarna uiteindelijk het voorste deel in lichterlaaie vloog.

De eigenaar had op dat moment zijn wagen al aan de kant kunnen zetten ter hoogte van de afrit Zolder-Terlaemen. Niemand raakte gewond, maar de auto werd wel grotendeels vernield.

Gespecialiseerde takeldiensten kwamen de rijbaan ‘s nachts weer vrij maken. De verkeershinder bleef op het nachtelijke uur beperkt.