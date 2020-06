Straks terug avondfietsen in Zolder? Circuit plant heropstart op 1 juli Birger Vandael

08 juni 2020

15u10 0

Al jaren is het circuit van Zolder een hotspot voor wielerliefhebbers. Op weekdagen zijn fietsers hier immers traditioneel een paar keer welkom en daar wordt gretig gebruik van gemaakt. Zonder verkeer kunnen ze immers een heel eind boven de 40 kilometer per uur rond vliegen. Het vernieuwde asfalt lokt de fietsers nog meer, maar voorlopig is het avondfietsen nog niet toegelaten. Nog niet, want het Circuit Zolder laat nu zelf weten dat het hoopt op woensdag 1 juli terug te kunnen heropstarten. Wordt ongetwijfeld vervolgd...