Straatracers scheuren tegen 102 en 107 per uur door centrum Zolder RTZ

14 juni 2019

18u54 0 Heusden-Zolder Tijdens snelheidscontrole heeft de lokale politie van Heusden-Zolder donderdagavond twee straatracers betrapt. Een motorrijder en een zwarte BMW zaten elkaar op de hielen, en haalden snelheden tot 107 kilometer per uur in de bebouwde kom van Zolder.

De vaststellers waren zelf verbaasd toen ze omstreeks 21 een zwaar motorgeluid hoorden afkomen in de Dorpsstraat. Even later ‘flitste’ al een motor voorbij de controlepost, op de voet gevolgd door de zwarte BMW. Het flitstoestel wees uit dat ze respectievelijk 102 en 107 kilometer per uur haalden, en dat terwijl ze op slechts 20 meter achter elkaar reden. Een kwartiertje later kregen de ploegen al meldingen dat er even verderop in de Molenstraat een race bezig was tussen een motorfiets en zwarte BMW. Een patrouille kon de daders echter niet meer vatten. Maar vermits hun gegevens bekend zijn dankzij de snelheidscontrole, mogen zij zich binnenkort toch aan gepeperd PV in hun brievenbus verwachten. De bestuurders zullen zich ook mogen komen verantwoorden voor de politierechtbank. Bij de verdere snelheidscontroles op acht verschillende locaties reden alles samen 1.105 auto’s voorbij de flitswagen. 188 bestuurders (ruim 17 procent) werd geflitst wegens overdreven snelheid. Vier van hen riskeren eveneens een intrekking van hun rijbewijs.