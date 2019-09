Speciaal hondenterras op foodtruckfestival Heusden-Zolder BVDH

20 september 2019

10u11 1

Dit weekend slaat het foodtruck festival zijn tenten op in het domein Bovy in Heusden – Zolder. Naast het klassieke aanbod van diverse lekkernijen van “Chefs on Wheels” zal de Beringse Hondenbar zorgen voor een hip hondenterras. In deze ‘dog corner’ vind je een volledig menu voor de hond, inclusief gebakken hondentaarten en verfrissend water. Bezoekers kunnen met hun viervoeter bovendien ook verschillende trajecten bewandelen op het mooie domein. Burgemeester Mario Borremans (GOED), die de bar al uittestte met zijn hond Qiu, beloofde alvast dat het gemeentebestuur de honden trakteert.