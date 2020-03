Slachtoffers in beroep tegen vrijspraak ex-schooldirecteur in aanrandingszaak: “Oude wet is helaas strenger” Birger Vandael

16 maart 2020

12u00 2 Heusden-Zolder De twee vrouwen die de voormalige schooldirecteur en diaken J.J. (58) uit Heusden-Zolder beschuldigden van seksueel misbruik, gaan in beroep tegen de vrijspraak. “Het feit dat de rechtbank stelt dat er moreel en deontologisch zeker veel vragen te stellen zijn bij het gedrag van J.J. sterkt mijn cliënten in het feit en de overtuiging dat zij slachtoffer zijn in dit dossier”, bevestigt advocaat Tom Van Overbeke.

De vrouwen beweerden tussen november 2001 en november 2002 slachtoffer te zijn geweest van J.J. Die was op dat moment directeur van het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder, waar hij later coördinerend directeur van de overkoepelende scholengroep zou worden. Op het moment dat de zaak naar buiten kwam, ambieerde hij een switch naar diaken. Toen een lokale tv-zender hierover een reportage maakte, werden de slachtoffers immers getriggerd door oude gevoelens die naar boven kwamen.

Geloofwaardige verhalen

Op 14 februari sprak de rechtbank J.J. vrij. Dat was merkwaardig, want in het vonnis viel te lezen dat de verhalen van de vrouwen wel degelijk geloofwaardig waren. Met één van de meisjes sprak J.J. in 2002 zelfs af op haar kot in Leuven, waar duidelijk iets gebeurd is. Zelf sprak hij van een “troostende knuffel”, terwijl zij hem achteraf een “viezerik” noemde. Het andere slachtoffer kwam in die periode geregeld bij de man over de vloer om te praten over een sterfgeval in haar familie. De man gebruikte de bezoekjes om uitleg te geven over ‘affectie’ en stelde seksuele handelingen bij haar in de zetel en in de slaapkamer.

Dat bleek niet voldoende om de man te veroordelen. Van de eerste vrouw werd gezegd dat de mails erop wezen dat zij verliefd was op beklaagde. Bij de tweede vrouw volgde de rechtbank de redenering dat de man gebruik maakte van zijn oudere leeftijd: “De rechtbank begrijpt dat het slachtoffer zich achteraf misbruikt voelt, maar kan niet met zekerheid zeggen dat de feiten gebeurden na ‘geweld’ of ‘bedreiging.”

Ontgoocheld

“Mijn cliënten waren in eerste instantie bijzonder ontgoocheld omdat zij hun nek hebben uitgestoken door hun nare ervaringen uit het verleden te vertellen en dat dit vervolgens niet geleid heeft tot een veroordeling”, stelt Van Overbeke. “Anderzijds hebben zij veel moed geput uit de argumentatie van de rechtbank die klaar en duidelijk stelt dat zij van oordeel is dat het bewezen is dat de feiten zich effectief hebben voorgedaan zoals mijn cliënten dat verklaard hebben. De erkenning dat hun verklaring geloofwaardig is, waarbij de rechtbank trouwens ook verwijst naar verklaringen van andere getuigen in dezelfde zin, steekt hen een hart onder de riem.”

Wetswijziging

Volgens Van Overbeke betreft het dossier dan ook vooral een juridisch-technische discussie door een wetswijziging van het artikel dat gaat over de aanranding van de eerbaarheid (art. 373 Sw.) in 2016. “Aangezien de feiten dateren van 2001 – 2002 en dus van voor de wetswijziging moet de rechtbank bekijken of de feiten strafbaar zijn onder het oude artikel dat helaas iets strenger is dan het nieuwe artikel. Wij hebben kennisgenomen van de argumentatie van de rechtbank en menen in graad van beroep te kunnen aantonen waarom de feiten die gepleegd zijn door J.J. – ook onder het oude artikel dat gaat over de aanranding van de eerbaarheid – wel degelijk strafbaar zijn.”