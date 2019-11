Sinterklaas gaat los met leerlingen Vrije Basisschool Boekt op Rode Neuzen Dag MMM

29 november 2019

De Vrije Basisschool Boekt kreeg Sinterklaas op bezoek, nét op Rode Neuzen Dag. De leerlingen moesten allemaal in het rood komen. Voor de Sint was dat natuurlijk géén probleem.

Na de aankomst van de Sint en Zwarte Piet, hadden de leerlingen een flashmob voorbereid. Een onverwacht dans tot verbazing van de Sint.

In Boekt willen ze een ruimte ontwikkelen waar kinderen zich even kunnen afzonderen om tot rust te komen. “We willen hoofdtelefoons aanbieden zodat de kinderen hier even tot zichzelf kunnen komen", zegt de directie.

“Een ander deeltje willen we inrichten met boeken. Lezen is van groot belang in onze school en we merken dat veel kinderen daar voldoening uithalen. Voor de kleuterschool willen we een plek voorzien waar kleuters kunnen luisteren naar verhalen of zelf kunnen vertellen.”

Familiefoto’s

“We willen die gezellige ruimte volplakken met foto’s van de kinderen en hun gezinnen zodat het een plaats kan worden voor iedereen. Gezinnen kunnen zo divers in elkaar zitten in deze tijden en elk kind mag trots zijn op het gezin waar hij in opgroeit.”

De school haalde 2.000 euro op.