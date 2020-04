Sint-Franciscuscollege schrapt alle schooluitstappen in derde trimester Birger Vandael

01 april 2020

19u39 0 Heusden-Zolder Het Sint-Franciscuscollege uit Heusden-Zolder schrapt alle activiteiten en schooluitstappen in het derde trimester. Ook de ‘Openschooldag’, die gepland stond op 26 april, zal niet plaatsvinden. “ We onderzoeken hoe we de inschrijvingen van nieuwe leerlingen online kunnen organiseren”, laat de school weten.

De afgelopen weken focusten de leerkrachten van het college zich op het online aansturen en begeleiden van het leerproces van hun leerlingen. Via Smartschool live werd er aan pre-teaching gedaan: het aanbieden van nieuwe leerstof, waar dan later wordt op teruggekomen wanneer de school opnieuw open is.

Laptops voor iedereen

Met dank aan het laptopproject hebben alle leerlingen van het eerste en vierde jaar reeds een eigen laptop. De school stelde bovendien gratis laptops ter beschikking van leerlingen die er thuis geen hebben. Een zestigtal leerlingen werken op die manier bij hun thuis. Twintig andere laptops van de school werden ter beschikking gesteld van de afdeling ‘Welzijn en lokale economie’ van de gemeente Heusden-Zolder. Ze worden uitgeleend aan kinderen uit het basisonderwijs die over onvoldoende digitale middelen beschikken.

Artsen rusten uit in internaat

Daarnaast stelt de school ook vijftien vrije kamers en de sanitaire ruimtes op het internaat ter beschikking van het Sint-Franciscusziekenhuis. Artsen en verpleegkundigen kunnen er een paar uur komen uitrusten indien zij er nood aan hebben.

Italiaanse vlag

Ten slotte werd ook bekend gemaakt dat er in april geen schoolrekening wordt opgesteld. Wie goed kijkt ziet op de school overigens een Italiaanse driekleur uithangen. Een steunbetuiging aan de Italiaanse bevoking.