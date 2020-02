Exclusief voor abonnees Schooldirecteur sprak met de meisjes af op hun kot en leerde hen “affectie” aan, maar wordt toch vrijgesproken voor aanranding Birger Vandael

14 februari 2020

15u20 1 Heusden-Zolder De voormalige diaken J.J. (58) uit Heusden-Zolder moet niet naar de cel voor de aanranding van twee minderjarige meisjes. Hij had destijds wel degelijk seksueel contact met de slachtoffers, maar de rechtbank vond geen bewijs dat dit op strafbare wijze gebeurde. Meer zelfs: “bepaalde mails wijzen erop dat één vrouw verliefd was op beklaagde”, klinkt het in het vonnis.

J.J. (58) was lange tijd directeur van het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder en werd later coördinerend directeur van de overkoepelende scholengroep De Heide. Verder zette hij zich actief in voor straatkinderen in de Filipijnen en was hij voorzitter bij de Zelfmoordlijn. Op zijn 55ste maakte hij de switch van schooldirecteur naar diaken. Toen een lokale tv-zender een reportage maakte over deze carrièreswitch, werden de slachtoffers getriggerd door oude gevoelens die naar boven kwamen.

