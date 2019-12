Rugbyspeelsters schitteren in lingeriekalender Lien Vande Kerkhof

08 december 2019

20u42 0 Heusden-Zolder De dames van RugbyClub 9 in Heusden-Zolder hulden zichzelf in stijlvolle lingeriesetjes voor de opdruk van een gloednieuwe kalender voor het gloednieuwe jaar. “Rugbyspeelsters heb je - net zoals andere vrouwen - in alle vormen en maten”, zegt speelster Selina Vanheyst. “We willen met de fotoreeks een gezonde dosis ‘body positivity’ de wereld insturen.”

Preuts zijn de rugbyspelers allerminst. “We zijn het gewoon om onszelf in elkaar nabijheid om te kleden”, vertelt Selina. “In een gekke bui durven we elkaar zelfs naakte te knuffelen. In ons team hoeft niemand zich te schamen voor haar lichaam.” Ondanks die onderlinge openheid was poseren met niet al te veel om het lijf een ervaring van een heel ander kaliber. “In het begin was het even wennen om in lingerie voor de lens te staan”, geeft Selina toe. “Plots bekeek ik de lichamen van mijn teamgenoten ook op een andere manier. Ikzelf ben een ‘pakspeelster’, een positie waarvoor je best iets sterker en breder bent. Op bepaalde foto’s moest ik poseren met de lijnspeelsters: meisjes en vrouwen die heel snel moeten lopen en slank en fijn gebouwd zijn. Even confronterend… Maar hé, ook slanke vrouwen hebben last cellulitis en gebreken. We zijn allemaal mooi op onze eigen manier.”

Zwanger

“We willen laten zien dat poseren in lingerie niet enkel voor modellen is. Niemand is tenslotte te dik of te dun om rugby te spelen”, vindt Ann. “Het was een fantastische ervaring en we zijn heel tevreden met het resultaat. En weet je wat? Een van onze speelsters bleek achteraf zelfs zwanger. In principe staat er dus een extra persoon op de foto.”

De kalender kost 15 euro en is te koop op de rugbyclub zelf in Heusden-Zolder en de opbrengst gaat integraal naar clubkas. “Lingeriewinkel O’Sesoir leende ons voor de gelegenheid lingeriesetjes", vervolgt Selina. “We zijn op voorhand allemaal gaan passen. De fotograaf is Machteld Houben, een rugyby-mama en echtgenote van een van de spelers met talent voor fotografie.”