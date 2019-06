Rechtbank beveelt internering voor dakloze brandstichter BVDH

13 juni 2019

14u10 1

De correctionele rechtbank heeft de internering bevolen voor een 55-jarige dakloze man afkomstig uit Heusden-Zolder. Beklaagde beschadigde op verschillende data vanaf juli 2018 een winkel in homeopathische middelen. Zo besmeurde hij de gevel van de zaak langs de Thonissenlaan in Hasselt, tekende hij een swastika op de etalage en stichtte hij brand aan het keldergat. Beklaagde lijdt volgens onderzoek aan schizofrenie en paranoia, hij zou een slecht gevoel hebben bij de winkel. Toen de politie hem begin dit jaar oppakte, liep hij er verwilderd bij. Beklaagde staat ook in voor de proceskosten van 550 euro. Dit najaar wordt bepaald hoeveel euro’s hij nog moet aan de slachtoffers.