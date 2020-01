Recensie: RAUW in Heusden Dirk Selis

20 januari 2020

16u56 0 Heusden-Zolder Wanneer een Amerikaans restaurant de deuren opent in mijn streek, prik- kelt dat mijn culinaire nieuwsgierigheid. Mijn familie is namelijk afkom- stig uit Chicago, Illinois. Maar ik was ook een tikje op mijn hoede, want wat een Vlaming verstaat onder een Amerikaanse keuken is vaak geïnspireerd op een American diner. Rauw wist me echter aangenaam te verrassen.

De manier waarop Rauw zichzelf be- schrijft op haar website klinkt al veelbelovend. Zo leren we dat vlees en vis er ‘low en slow’ (op laag vuur en traag) worden gegaard. Verder maakt de site gewag van streetfood uit Amerika met toetsen uit het zuiden en het oosten.

Hongerig en vol verwachting stappen we Rauw binnen.Het interieur is geslaagd. Hier zie je geen vergeelde Mari-lyn Monroe-poster of obligate jukebox, maar eerder een vleugje steigerhout- chique in voornamelijk donkere tinten. Er staat ook een prachtige open grill, het kloppend hart van de zaak.

Cavemen Combo

Genoeg rondgekeken, aan het werk nu. Als voorgerecht bestellen we de nacho’s pulled pork (11 europerpersoon). Dit gerecht kan zo fout gaan. Maar neem het van me aan: de presentatie is excellent en het traag gegaarde varkensvlees smaakt ook heerlijk. Het wordt opgediend met zure room, guacamole, een pittige salsa, pikante pepertjes en afgewerkt met cheddar en mozzarella. Tijd voor het hoofdgerecht. Ik kan mijn tafelgenote ervan overtuigen om voor de ‘Cavemen Combo’ te gaan. Een copieuze vleesschotel met gepaneerde kippenvleugels en ribbetjes (34 euro/per- soon). Het wordt ons nu duidelijk dat Rauw hier, in de schaduw van de Limburgse mijnen, een stukje deep south barbecue uit Baton Rouge (de hoofdstad van de Amerikaanse staat Louisiana, red.) heeft gecreëerd. De smaken zijn voor dit genre vernieuwend.

Het dessert hebben we overgeslagen, omdat onze honger intussen volledig gestild was. En het heeft ons erg gesmaakt. Enig minpuntje: de overheerlijke kruidige barbecuegeur werd af en toe verdrongen door de geur van een afvoerputje. Maar soit, niets wat een goede loodgieter niet kan oplossen. Voor de rest een absolute aanrader voor wie houdt van Americana.

Onze score

Eten: 8,5/10

Bediening: 8/10

Comfort: 6,5/10

Prijzen

Wij betaalden voor twee personen 91,50 € voor voorgerecht en hoofdgerecht.

Praktisch

Maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag open van 11.30 uur tot 14 uur, en 17 uur tot 22 uur.

Zaterdag van 17 uur tot 22 uur, zondag doorlopend van 11.30 uur tot 22 uur.

Woensdag is sluitingsdag.

Rauw, Koerselsebaan 181 3550 Heusden-Zolder. Tel.: 011/72.88.82.

http://www.rauwbbq.be/