Politie zet extreem lawaaierige motor aan de kant

11 oktober 2019

16u49 0 Heusden-Zolder Vrijdagnamiddag heeft de lokale politie een extreem lawaaierige motor uit het verkeer gehaald in de buurt van het Sint Franciscus College in Heusden. Een agent hoorde in de verte een hels kabaal, en ging op zoek naar de oorzaak.

Hij kon makkelijk op het geluid afgaan om in te schatten waar de motor precies aan het rijden was. Bij een controle bleek de bestuurder enkel een voorlopig rijbewijs te hebben, en zonder de verplichte letter 'L’ rond te rijden. De andere documenten waren wel netjes in orde. Toen de motoragent naar de uitlaat keek, bleek duidelijk dat die gemanipuleerd was. De originele uitlaat was vervangen door een ‘open uitlaat’, die veel meer kabaal maakt. De 27 jarige jongeman uit Heusden-Zolder ging naar huis met een PV voor het rijden zonder de verplichte ‘L’, en voor het overdreven lawaai dat zijn motor voortbracht. Komende maandag moet hij zijn motorfiets bovendien in originele staat komen laten nakijken.